NetEasе: США «стали посмешищем» из-за критики российского беспилотника «Орион»

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23 сентября 2021, 12:51 Источник: «ПолитРоссия»

Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Соединенные Штаты «стали посмешищем» из-за критики российского беспилотного летательного аппарата «Орион». Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайских СМИ.

NetEasе пишет, что проект дрона «Орион» стал объектом многочисленных критических замечаний со стороны представителей американского военного сообщества. Однако публичная недооценка возможностей аппарата обернулась для США неприятным эффектом.

Китайское издание констатирует, что специалистам из РФ удалось достичь значительного прогресса в разработке «Ориона». До конца 2021-го должно пройти очередное испытание беспилотника, в ходе которого состоится тестирование противотанковой ракеты «Вихрь-М».

Отмечается, что «Орион» обладает весьма серьезными техническими характеристиками. Радиус применения дрона составляет 250 км, крейсерская скорость — 120 км/ч, масса боевой нагрузки — 250 кг.

«Орион» комплектуется прогрессивной системой наведения, которая позволяет сбрасывать обычные бомбы с точностью управляемых снарядов.

Штаты «стали посмешищем» из-за критики данного аппарата, указывается в публикации NetEasе, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее в четверг, китайский сайт Sina написал, что стратегические бомбардировщики Ту-160 вызывают «животный страх» у американских военных.

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