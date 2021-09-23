Аргументы Недели В мире 13+

Sina: российские стратегические бомбардировщики Ту-160 вызывают «животный страх» у военных США

, 09:46 Источник: «ПолитРоссия»

Sina: российские стратегические бомбардировщики Ту-160 вызывают «животный страх» у военных США
Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 вызывают «животный страх» у военных Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sina пишет, что американский B-1, претендующий на звание лучшего бомбардировщика в мире, не способен сравниться с Ту-160 по бомбовой нагрузке и дальности полета.

Также сайт отмечает, что российский самолет в состоянии разгоняться до скорости 2,05 единиц Маха. Констатируется, что данный показатель является невероятно высоким для машин подобного класса.

Технические возможности Ту-160 позволяют им наносить удары по противнику, не входя в зону действия его систем противовоздушной обороны.

Эти бомбардировщики вызывают «животный страх» у военных США, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sina.

Как сообщалось ранее в четверг, итальянское издание Antidiplomatico написало, что ракетоносцы Ту-22М3 могут уничтожить флот НАТО в Средиземном море в течение двух часов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

В ПФР разъяснили, что пенсия россиян при достижении возраста 80 лет увеличивается сразу после дня рождения

В ПФР разъяснили, что пенсия россиян при достижении возраста 80 лет увеличивается сразу после дня рождения

Повышение пенсии в связи с такими событиями, как приобретение "северного" стажа или увольнение с работы, при исполнении 80 лет, производится не с начала какого-то определенного месяца, а при наступлении соответствующих обстоятельств.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала создавать реестр социальных сетей в России. Роскомнадзор на данный момент включил в реестр Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов, -передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Реестр позволит добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования.

Общество

Общество