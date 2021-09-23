Sina: российские стратегические бомбардировщики Ту-160 вызывают «животный страх» у военных США

Аргументы Недели → В мире 13+

23 сентября 2021, 09:46 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 вызывают «животный страх» у военных Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sina пишет, что американский B-1, претендующий на звание лучшего бомбардировщика в мире, не способен сравниться с Ту-160 по бомбовой нагрузке и дальности полета.

Также сайт отмечает, что российский самолет в состоянии разгоняться до скорости 2,05 единиц Маха. Констатируется, что данный показатель является невероятно высоким для машин подобного класса.

Технические возможности Ту-160 позволяют им наносить удары по противнику, не входя в зону действия его систем противовоздушной обороны.

Эти бомбардировщики вызывают «животный страх» у военных США, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sina.

Как сообщалось ранее в четверг, итальянское издание Antidiplomatico написало, что ракетоносцы Ту-22М3 могут уничтожить флот НАТО в Средиземном море в течение двух часов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости