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Antidiplomatico: российские ракетоносцы Ту-22М3 могут уничтожить флот НАТО в Средиземном море за два часа

, 09:04 Источник: «ПолитРоссия»

Antidiplomatico: российские ракетоносцы Ту-22М3 могут уничтожить флот НАТО в Средиземном море за два часа
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракетоносцы Ту-22М3 могут уничтожить флот Североатлантического альянса в Средиземном море за два часа. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах итальянских СМИ.

Прошлой весной Москва перебрасывала стратегические бомбардировщики Ту-22М3 на территорию Сирии. Это стало возможным благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы на российской базе в Хмеймиме.

Издание Antidiplomatico пишет, что «Ту-22М3 является одним из кошмаров НАТО со времен холодной войны». Отмечается, что данный самолет представляет собой машину, способную выполнять стратегические, противокорабельные и разведывательные задачи и «межконтинентальные миссии против США».

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Antidiplomatico указывается на то, что Ту-22М3 могут уничтожить флот НАТО в Средиземном море в течение пары часов.

Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что новый зенитный ракетный комплекс С-500 не в состоянии заглушить ни одна страна в мире.

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