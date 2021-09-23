Сайт Avia.pro: новую российскую систему С-500 не сможет заглушить ни одна страна в мире

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23 сентября 2021, 08:29 Источник: Avia.pro

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Новую российскую зенитно-ракетную систему С-500 не сможет заглушить ни одна страна в мире. На это указывается в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что разработчики «очень ответственно подошли» к созданию комплекса С-500, сделав его абсолютно неуязвимым для зарубежных средств радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной борьбы. Систему не сможет заглушить ни одна страна в мире, отмечается в процитированном материале.

Ранее в четверг тот же самый сайт сообщил, что ВКС России сорвали попытку турецких военных перебросить свои силы в южную часть сирийского Идлиба.

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