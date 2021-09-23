Avia.pro: ВКС России сорвали попытку военных Турции перебросить силы в южную часть сирийского Идлиба

Российские ВКС сорвали попытку военных Турции перебросить свои силы в южную часть сирийского Идлиба. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что Анкара, стремящаяся сдержать наступление армии Сирии на Идлиб, направила в южную часть данного региона несколько сотен своих военных и бронированную технику. В процитированном материале отмечается, что попытку переброски сил сорвали ВКС РФ. Как указал сайт, российские самолеты активно атакуют боевиков в обозначенном районе, из-за чего турецкие военные не могут войти на его территорию.
Ранее на текущей неделе то же самое интернет-издание допустило, что Иран может нанести ракетный удар по столице Азербайджана.
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