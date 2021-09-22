Портал Avia.pro: Иран может нанести ракетный удар по столице Азербайджана

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22 сентября 2021, 10:01 Источник: Avia.pro

Военные учения, Maj. Joseph Bush / globallookpress.com

Иран может нанести ракетный удар по Баку. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Некоторое время назад портал Avia.pro написал, что Тегеран способен атаковать Азербайджан из-за осквернения памяти генерала Касема Сулеймани, который погиб в начале 2020 года. В новой публикации по данной теме сайт отметил, что иранские силы могут ударить по столице закавказской республики ракетами.

Ресурс указал на то, что Иран развернул не менее шести реактивных систем залпового огня FAJR-5 «в зоне поражения» Баку.

Атака со стороны Тегерана способна привести к уничтожению азербайджанских военных объектов, спрогнозировали авторы сетевого издания.

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