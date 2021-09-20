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Издание Avia.pro: Иран может атаковать Азербайджан из-за осквернения памяти погибшего генерала Сулеймани

, 08:12 Источник: Avia.pro

Издание Avia.pro: Иран может атаковать Азербайджан из-за осквернения памяти погибшего генерала Сулеймани
Иранские военные, Ahmad Halabisaz / globallookpress.com

Иран может атаковать Азербайджан из-за осквернения памяти генерала Касема Сулеймани, который погиб в начале 2020 года в результате американского ракетного удара. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

Сетевое издание Avia.pro пишет, что некоторое время назад в азербайджанских медиа появились оскорбительные фотографии с Сулеймани. Также в процитированной публикации отмечается, что «неизвестные начали сжигать портреты» генерала.

Портал предрек, что Тегеран в ответ на действия азербайджанской стороны может атаковать закавказскую республику. Согласно имеющимся сведениям, Иран отправил к границе несколько сотен танков, реактивные системы залпового огня и тактическое ракетное оружие.

Ранее в понедельник тот же ресурс проинформировал, что российские истребители и бомбардировщики нанесли десятки ударов по боевикам в сирийском Идлибе.

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