Avia.pro: российские истребители и бомбардировщики нанесли десятки ударов по джихадистам в сирийском Идлибе

Истребители и бомбардировщики ВКС России нанесли десятки ударов по джихадистам в сирийском Идлибе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что ВКС РФ начали атаковать позиции боевиков, которые еще не эвакуировались в район, расположенный севернее трассы М-4. Истребители и бомбардировщики нанесли десятки ракетно-бомбовых ударов по джихадистам в южной части Идлиба, отмечается в процитированной публикации.
Ранее тот же самый сайт сообщил, что российские самолеты разбомбили парад сирийских боевиков с участием турецкой военной техники.
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