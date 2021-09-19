Avia.pro: самолеты ВКС России разбомбили парад сирийских джихадистов с участием турецкой военной техники

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19 сентября 2021, 07:33 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолеты российских ВКС разбомбили парад сирийских джихадистов с участием турецкой военной техники. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад представители запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» попытались провести парад с участием турецкой военной техники с целью поднятия морального духа боевиков на фоне их масштабного отступления на север Сирии. В процитированной публикации отмечается, что российские истребители и бомбардировщики осуществили «неожиданный» налет на джихадистов. В результате воздушных ударов парад был уничтожен.

Ранее на текущей неделе тот же самый сайт сообщил, что американская армия собирается использовать лазеры для защиты от гиперзвукового оружия, имеющегося в распоряжении Москвы.

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