Ресурс Avia.pro: армия США намерена использовать лазеры для защиты от гиперзвукового оружия России

Армия Соединенных Штатов намерена использовать лазеры для защиты от гиперзвукового оружия, имеющегося в распоряжении Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.
Портал Avia.pro информирует, что в США приступили к разработке — с целью последующего внедрения на кораблях — боевых лазерных комплексов, которые будут выполнять роль средств противовоздушной и противоракетной обороны. Данные системы американская армия собирается использовать для защиты от российских гиперзвуковых вооружений, отмечает ресурс.
Как сообщалось ранее в субботу, зарубежное сетевое издание Rai Al Youm написало, что новые зенитные ракетные комплексы С-500 делают оружие НАТО «бесполезным».
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