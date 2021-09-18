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Ресурс Avia.pro: армия США намерена использовать лазеры для защиты от гиперзвукового оружия России

, 10:24 Источник: Avia.pro

Ресурс Avia.pro: армия США намерена использовать лазеры для защиты от гиперзвукового оружия России
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Армия Соединенных Штатов намерена использовать лазеры для защиты от гиперзвукового оружия, имеющегося в распоряжении Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что в США приступили к разработке — с целью последующего внедрения на кораблях — боевых лазерных комплексов, которые будут выполнять роль средств противовоздушной и противоракетной обороны. Данные системы американская армия собирается использовать для защиты от российских гиперзвуковых вооружений, отмечает ресурс.

Как сообщалось ранее в субботу, зарубежное сетевое издание Rai Al Youm написало, что новые зенитные ракетные комплексы С-500 делают оружие НАТО «бесполезным».

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