Издание Rai Al Youm: новые российские системы С-500 делают оружие НАТО «бесполезным»

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18 сентября 2021, 08:52

Запуск ракеты Tomahawk, U.S. Navy / globallookpress.com

Новые российские зенитные ракетные системы С-500 делают оружие Североатлантического альянса «бесполезным». Об этом говорится в материале, появившемся в зарубежном интернет-сегменте.

В минувший четверг было объявлено о начале поставок в армию РФ комплексов С-500. Электронная арабоязычная газета Rai Al Youm пишет, что Запад удивился скорости создания и ввода в эксплуатацию данного вооружения. Предполагалось, что системы поступят в распоряжение российских военных не ранее 2024 года.

Издание констатирует, что С-500 отличается высокими боевыми характеристиками и значительно превосходит американские комплексы Patriot.

Также в процитированной публикации отмечается, что российские системы делают оружие НАТО «бесполезным». Указывается, что истребители пятого поколения F-35, стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress, баллистические ракеты или крылатые ракеты Tomahawk «больше не представляют угрозы». Это ставит Запад в трудное положение, подчеркивает Rai Al Youm.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu написал, что «сокрушительная мощь» российских снарядов «Гранит» «приводит военные корабли НАТО в трепет».

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