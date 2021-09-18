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Sohu: «сокрушительная мощь» российских крылатых ракет «Гранит» «приводит военные корабли НАТО в трепет»

, 08:13 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: «сокрушительная мощь» российских крылатых ракет «Гранит» «приводит военные корабли НАТО в трепет»
Крейсер «Петр Великий», MOD Russia / globallookpress.com

«Сокрушительная мощь» российских крылатых ракет «Гранит» «приводит военные корабли НАТО в трепет». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад Северный флот РФ осуществил учебные стрельбы в рамках масштабных учений в Арктике. Сайт отмечает, что данные маневры «привлекли настороженное внимание» со стороны авиации и морских сил Североатлантического альянса.

Указывается, что наибольшую тревогу западных наблюдателей вызвал пуск ракет «Гранит» атомным крейсером «Петр Великий» и подлодкой «Орел». В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu подчеркивается, что «сокрушительная мощь» данных снарядов «приводит военные корабли НАТО в трепет».

Китайский ресурс констатирует, что дальность действия ракет «Гранит» достигает пятисот километров. Они предназначены для борьбы с мощными группировками судов противника, включая авианосцы.

Ранее в субботу сетевое издание Avia.pro допустило, что протурецкие боевики в Сирии могут атаковать российские самолеты из полученных от Анкары систем MIM-23 Hawk.

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