Портал Avia.pro: протурецкие боевики в Сирии могут атаковать российские самолеты из полученных от Анкары комплексов MIM-23 Hawk

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18 сентября 2021, 07:25 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Протурецкие боевики, действующие на территории Сирии, могут атаковать российские самолеты из полученных от Анкары зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой Турция передала поддерживаемым ею сирийским вооруженным формированиям системы MIM-23 Hawk. Портал Avia.pro пишет, что данное сообщение было подтверждено с помощью спутниковых изображений. Выяснилось, что как минимум три комплекса развернуты к северу от города Аль Мастума в провинции Идлиб.

Сайт отмечает, что на фоне продолжающихся ударов ВКС РФ по боевикам в Идлибе бандиты могут атаковать российские самолеты посредством применения MIM-23 Hawk. В процитированной публикации указывается на то, что риск этого «очень высок».

Ранее сегодня тот же самый ресурс допустил, что военные РФ могут ударить по израильским истребителям в случае их попытки нарушить границы Сирии.

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