Сайт Avia.pro: российские военные могут атаковать ракетами истребители Израиля в случае их попытки нарушить границы Сирии

Военные РФ могут атаковать ракетами израильские истребители, если они попытаются нарушить границы Сирии. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.
Согласно утверждению авторов портала Avia.pro, российская сторона приняла решение о целесообразности применения «радикальных методов» для того, чтобы прекратить удары ВВС еврейского государства по сирийской территории. В случае попытки истребителей Израиля нарушить границу арабской республики их могут атаковать ракетами, говорится в процитированной публикации.
Ранее в субботу тот же самый сайт сообщил, что фронтовой бомбардировщик Су-24 ликвидировал группу поддерживаемых Анкарой сирийских боевиков в 2,5 километрах от границы с Турцией.
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