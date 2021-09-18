Сайт Avia.pro: российские военные могут атаковать ракетами истребители Израиля в случае их попытки нарушить границы Сирии

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18 сентября 2021, 06:51 Источник: Avia.pro

Израильский истребитель, x99 / globallookpress.com

Военные РФ могут атаковать ракетами израильские истребители, если они попытаются нарушить границы Сирии. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Согласно утверждению авторов портала Avia.pro, российская сторона приняла решение о целесообразности применения «радикальных методов» для того, чтобы прекратить удары ВВС еврейского государства по сирийской территории. В случае попытки истребителей Израиля нарушить границу арабской республики их могут атаковать ракетами, говорится в процитированной публикации.

Ранее в субботу тот же самый сайт сообщил, что фронтовой бомбардировщик Су-24 ликвидировал группу поддерживаемых Анкарой сирийских боевиков в 2,5 километрах от границы с Турцией.

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