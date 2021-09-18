Avia.pro: российский Су-24 уничтожил группу поддерживаемых Анкарой сирийских боевиков в 2,5 километрах от границы Турции

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 ликвидировал группу поддерживаемых Анкарой сирийских боевиков в 2,5 километрах от границы Турции. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что отечественный Су-24 некоторое время назад атаковал лагерь протурецких сил в окрестностях сирийского населенного пункта Даркуш. Он расположен в 2,5 километрах от границы с Турцией.
В результате данного удара была уничтожена группа боевиков и военная техника, отмечается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе тот же самый сайт написал, что российские военные могли применить систему РЭБ против приблизившегося к Калининградской области самолета НАТО, вооруженного бомбами.
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