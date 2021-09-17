Avia.pro: военные России могли атаковать системой РЭБ приблизившийся к Калининградской области самолет НАТО, вооруженный бомбами

Аргументы Недели → В мире 13+

17 сентября 2021, 06:54 Источник: Avia.pro

Самолет Lockheed P-3 Orion, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Российские военные могли атаковать системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приблизившийся к Калининградской области самолет Североатлантического альянса, вооруженный бомбами. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что патрульный Lockheed P-3 Orion, оснащенный бомбами, некоторое время назад подлетел к воздушному пространству Калининградской области на расстояние пяти-шести километров, после чего лег на обратный курс.

Как отмечается в процитированной публикации, перебои с отслеживанием самолета в районе российского эксклава могут говорить о том, что военные РФ применили против него систему РЭБ. Сайт предположил, что «именно по этой причине НАТО предпочло завершить миссию рядом с Калининградской областью, опасаясь вероятных последствий».

Ранее в пятницу тот же самый ресурс допустил, что ВКС РФ могут ударить по турецким войскам в Сирии в случае угрозы для российских самолетов из-за зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости