Avia.pro: ВКС РФ могут ударить по турецким войскам в Сирии в случае угрозы для российских самолетов из-за систем MIM-23 Hawk

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17 сентября 2021, 06:19 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС РФ могут ударить по турецким войскам, дислоцированным на территории Сирии, в случае угрозы для российских самолетов из-за систем MIM-23 Hawk. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой в сирийской провинции Идлиб появились несколько турецких зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk. Как пишет портал Avia.pro, предполагается, что данные системы, способные сбивать воздушные суда на больших высотах, были переданы поддерживаемым Анкарой боевикам.

Сайт отмечает, что ВКС РФ могут ударить по турецким войскам в арабской республике, если из-за MIM-23 Hawk возникнет угроза для российских самолетов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Анатолий Матвийчук высказал точку зрения, по которой у США не получится шантажировать Москву комплексами «Железный купол» на Украине.

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