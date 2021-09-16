Военный аналитик Матвийчук: США не смогут шантажировать Россию ракетными системами «Железный купол» на Украине

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16 сентября 2021, 13:01 Источник: «ПолитРоссия»

Системы «Железный купол», Gili Eliyahu / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогут шантажировать Российскую Федерацию ракетными комплексами «Железный купол» на Украине. Соответствующую точку зрения высказал Анатолий Матвийчук, отечественный военный аналитик.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой американские конгрессмены внесли в законопроект об обороне на следующий год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Киеву систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая «Железный купол». По мнению политолога Руслана Бортника, США используют тему возможного получения Украиной этих комплексов в качестве инструмента шантажа Москвы.

Ставший собеседником журналистов Анатолий Матвийчук отметил, что он «не представляет», как можно шантажировать РФ «Железным куполом». Эксперт указал на то, что в данной системе в качестве средства поражения применяется американская ракета Patriot.

«На Ближнем Востоке эти "Пэтриоты" прикрывали Саудовскую Аравию. Когда по ней хуситы нанесли удар, ни одна из ракет не поразила цель», — отметил Матвийчук.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что подписанную президентом Владимиром Зеленским военную стратегию Украины утверждало посольство Штатов.

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