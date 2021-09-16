Надежда Савченко: подписанную президентом Зеленским военную стратегию Украины утверждало посольство США

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16 сентября 2021, 12:26

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко, Tarasov / globallookpress.com

Подписанную президентом Владимиром Зеленским военную стратегию Украины утверждало посольство Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделала Надежда Савченко, бывший депутат Верховной Рады.

Некоторое время назад Зеленский подписал стратегию военной безопасности, которая предполагает, в частности, вступление Киева в Североатлантический альянс.

«Военная стратегия утверждалась посольством США. Иначе у нас президент Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом», — отметила Савченко.

По словам экс-парламентария, принятый документ способен втянуть Украину в вооруженный конфликт со странами, которые обладают ядерным арсеналом.

Ранее в четверг портал Avia.pro сообщил, что украинская армия начала перебрасывать в ночное время тяжелую боевую технику в сторону границы России.

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