Сайт Avia.pro: армия Украины начала перебрасывать в ночное время тяжелое вооружение в сторону российской границы

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16 сентября 2021, 09:05 Источник: Avia.pro

Украинский танк, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украинская армия начала перебрасывать в ночное время тяжелое вооружение в сторону границы Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что рядом с государственным рубежами РФ «вновь замечена серьезная активность» Вооруженных сил Украины. Сайт информирует, что ВСУ перебрасывают в сторону границы танки, реактивные системы залпового огня и средства ПВО. Данные действия осуществляются «под покровом ночи», отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко спрогнозировал, что жители украинского Херсона будут встречать российские войска с цветами в случае их появления.

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