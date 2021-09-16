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Экс-депутат Рады Журавко: жители украинского Херсона будут встречать армию России с цветами в случае ее появления

, 08:19 Источник: «Украина.ру»

Экс-депутат Рады Журавко: жители украинского Херсона будут встречать армию России с цветами в случае ее появления
Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Население украинского Херсона будет встречать армию России с цветами в случае ее появления. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

«Я как житель Херсона прямо заявляю, что если туда зайдут российские войска, их будут встречать с цветами. Херсону нужна стабильность. Ему надоело жить в нищете и в дыре ненависти», — отметил экс-парламентарий.

Также он назвал «мифом» утверждение о том, что данный регион является «антироссийским».

Ранее сообщалось, что украинский эксперт Оксана Врублевская сочла мины наиболее эффективным вооружением для массового уничтожения кораблей РФ в акватории Черного моря.

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