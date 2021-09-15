Украинский эксперт Врублевская назвала мины самым эффективным оружием для массового уничтожения кораблей России в Черном море

Мины являются наиболее эффективным оружием для массового уничтожения кораблей Российской Федерации в Черном море. Об этом заявила украинский эксперт, глава научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская.
Она констатировала в ходе круглого стола, транслировавшегося на одном из YouTube-каналов, что Киев заметно уступает Москве по боевому потенциалу в Черноморском регионе. В связи с этим самым эффективным вооружением для массового уничтожения судов РФ является минное, отметила Врублевская.
«Стоимость мины — 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера — 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным», — объяснила специалист.
Ранее в среду сообщалось, что бывший командир ополченцев непризнанной ДНР Игорь Стрелков озвучил прогноз, согласно которому в случае «решительного наступления» армия Украины сможет быстро завоевать республики Донбасса, если Россия не вмешается.
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