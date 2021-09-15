Стрелков: в случае «решительного наступления» армия Украины сможет быстро завоевать ДНР и ЛНР, если Россия не вмешается

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15 сентября 2021, 12:41 Источник: НСН

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае «решительного наступления» Вооруженные силы Украины смогут быстро завоевать республики Донбасса, если Российская Федерация не вмешается в конфликт. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.

Стрелков указал на то, что ВСУ значительно превосходят Народную милицию ДНР и ЛНР по численности личного состава и боевой технике. Организовав «решительное наступление», Киев сможет быстро взять под свой контроль территорию республик, если Москва не вмешается, предсказал экс-командир.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава украинского МИД Павел Климкин предупредил, что страна окажется «в российском полуокружении» в случае «поглощения» Москвой Белоруссии.

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