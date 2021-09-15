Климкин: Украина окажется «в российском полуокружении» в случае «поглощения» Москвой Белоруссии

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15 сентября 2021, 09:57

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Украина окажется «в российском полуокружении» в случае «поглощения» Москвой Белоруссии. С соответствующим предупреждением в разговоре со СМИ выступил Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД.

Процитированный «ПолитНавигатором» экс-министр назвал возможное с его точки зрения «поглощение» Белоруссии РФ «мегавызовом в плане безопасности». По словам Климкина, если данный сценарий реализуется, Украина окажется «в российском полуокружении».

«Это будет рассеивать наши силы, и нам придется планировать возможность российского наступления или, как минимум, массированных российских провокаций со всех направлений», — отметил собеседник журналистов.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Власти РФ опровергают подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее в среду сайт Avia.pro написал, что турецкие дроны Bayraktar TB2, состоящие на вооружении украинской армии, «начали опасно приближаться к Крыму».

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