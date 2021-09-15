Avia.pro: турецкие Bayraktar TB2 на вооружении Украины «начали опасно приближаться к Крыму»

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15 сентября 2021, 07:46 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2, состоящие на вооружении Украины, «начали опасно приближаться к Крыму». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что дроны «начали опасно приближаться к Крыму». Как отмечает сайт, Bayraktar TB2 «уже вторые сутки подряд замечены приближающимися к северным границам российского полуострова, что с учетом маршрутов полета указывает на вероятную отработку атак».

Ресурс информирует, что 13 сентября один из беспилотников был обнаружен менее чем в пятидесяти километрах от границы Крыма. Аналогичная ситуация наблюдалась и на следующий день.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков назвал неизбежным военное столкновение России с «нынешней» Украиной.

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