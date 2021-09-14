Экс-министр обороны ДНР Стрелков назвал неизбежным военное столкновение России с «нынешней» Украиной

Аргументы Недели → В мире 13+

14 сентября 2021, 17:43 Источник: НСН

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военное столкновение Российской Федерации с «нынешней» Украиной неизбежно. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Военное столкновение РФ с нынешней Украиной фактически неизбежно, было неизбежно и таковым остается, и будет, пока в Киеве останутся у власти люди, пришедшие в результате переворота 2014 года», — отметил Стрелков.

Как сообщалось ранее во вторник, американский конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что представители киевского руководства «напуганы до смерти» из-за ухода Соединенных Штатов из Афганистана.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости