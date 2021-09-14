Американский конгрессмен Брайан Фицпатрик: власти Украины «напуганы до смерти» из-за ухода США из Афганистана

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14 сентября 2021, 15:39

Американский конгрессмен Брайан Фицпатрик, Stefani Reynolds / globallookpress.com

Украинские власти «напуганы до смерти» из-за ухода Соединенных Штатов из Афганистана. Соответствующее заявление сделал американский конгрессмен Брайан Фицпатрик.

Некоторое время назад армейские подразделения США покинули афганскую территорию. После этого поддерживаемый Вашингтоном режим в Кабуле в короткие сроки потерял власть, которую захватило движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

По словам процитированного «Русской весной» Брайана Фицпатрика, представители украинского руководства «напуганы до смерти» из-за ухода американцев из Афганистана и «сомневаются в готовности» Штатов поддерживать Киев. В этом, как рассказал конгрессмен, он убедился в ходе своего недавнего визита в бывшую советскую республику.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Андрей Тетерук призвал сограждан быть готовыми «хоронить в украинскую землю» российских «оккупантов».

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