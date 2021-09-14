Бывший депутат Рады Тетерук призвал сограждан быть готовыми «хоронить в украинскую землю» российских «оккупантов»

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14 сентября 2021, 14:55

Украинские резервисты, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бывший депутат Верховной Рады, ветеран силовой операции Киева в Донбассе Андрей Тетерук призвал сограждан быть готовыми «хоронить в украинскую землю» российских «оккупантов». Соответствующее заявление экс-парламентарий сделал в разговоре со СМИ.

По мнению Тетерука, текущие события свидетельствуют «о реальной угрозе Украине» со стороны России.

«Единственный вариант для Украины — это быть готовыми к отражению нападения, а также быть готовыми хоронить в украинскую землю столько оккупантов, сколько влезет в украинскую землю», — отметил собеседник журналистов.

Официальный Киев обвиняет РФ в «агрессии» в Донбассе, на территории которого с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт. В Москве подобные утверждения опровергают.

Как сообщалось ранее во вторник, украинский генерал Василий Вовк спрогнозировал, что российская армия через один-два года может «вторгнуться» в восемь областей, входящих в состав соседней страны.

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