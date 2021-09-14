Генерал СБУ Вовк: армия России через один-два года может «вторгнуться» в восемь областей Украины

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14 сентября 2021, 13:59

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Армия Российской Федерации через один-два года может «вторгнуться» в восемь украинских областей. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Василий Вовк, генерал Службы безопасности Украины.

По словам Вовка, в Москве «никто никуда не девал план „Новороссия"». Если отношения между Киевом и РФ «будут на том же плохом уровне, который есть сегодня», через год-два российские войска могут «вторгнуться» в восемь украинских областей, предрек генерал СБУ. В числе данных регионов он назвал Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. Как отметил Василий Вовк, в случае реализации такого сценария, «мы остаемся без морей».

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Власти России опровергают подобные утверждения, указывая на то, что они носят бездоказательный характер.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков высказал точку зрения, согласно которой независимая Украина прекратит свое существование при действующем президенте Владимире Зеленском.

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