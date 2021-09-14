Бывший депутат Рады Игорь Марков: «На президенте Зеленском Украина закончится»
14 сентября 2021, 11:08
Независимое украинское государство прекратит свое существование при действующем президенте Владимире Зеленском. Соответствующий прогноз высказал Игорь Марков, бывший депутат Верховной Рады.
«На президенте Зеленском Украина закончится», — предсказал экс-парламентарий в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Маркова, реализация данного сценария выгодна «всем государствам мира, и Западу в первую очередь». Бывший депутат заявил, что успех выходца из шоу-бизнеса Владимира Зеленского на посту главы государства дискредитировал бы «всю мировую политическую элиту».
Ранее во вторник сообщалось, что экс-руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко предрек России «катастрофу» в случае попытки «военного захвата» соседней страны.
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