Бывший депутат Рады Игорь Марков: «На президенте Зеленском Украина закончится»

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14 сентября 2021, 11:08

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Независимое украинское государство прекратит свое существование при действующем президенте Владимире Зеленском. Соответствующий прогноз высказал Игорь Марков, бывший депутат Верховной Рады.

«На президенте Зеленском Украина закончится», — предсказал экс-парламентарий в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Маркова, реализация данного сценария выгодна «всем государствам мира, и Западу в первую очередь». Бывший депутат заявил, что успех выходца из шоу-бизнеса Владимира Зеленского на посту главы государства дискредитировал бы «всю мировую политическую элиту».

Ранее во вторник сообщалось, что экс-руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко предрек России «катастрофу» в случае попытки «военного захвата» соседней страны.

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