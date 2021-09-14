Экс-глава СБУ Смешко предрек России «катастрофу» в случае попытки «военного захвата» Украины

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14 сентября 2021, 10:41

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае попытки «военного захвата» Украины Российскую Федерацию ждет «катастрофа». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Игорь Смешко, бывший председатель Службы безопасности Украины.

Процитированный «ПолитНавигатором» Смешко счел реальным сценарий, при котором соседняя страна попытается «атаковать» с трех направлений. При этом экс-глава СБУ предрек, что попытка «военного захвата» потерпит неудачу.

«Завоевать и удерживать под контролем самую большую территорию в Европе с 40-45 миллионами населения для страны в 140 миллионов, где прекрасно подготовленных примерно 150-170 тысяч, невозможно на длительную перспективу. Это катастрофа, если на это пойдет Россия», — отметил Игорь Смешко.

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский полковник Олег Жданов указал на то, что для наступления на непризнанные ДНР и ЛНР Киеву следует увеличить группировку на линии фронта в Донбассе минимум в три раза.

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