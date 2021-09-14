Полковник ВСУ Олег Жданов: для наступления на ДНР и ЛНР Киеву нужно увеличить группировку на линии фронта минимум в три раза

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14 сентября 2021, 08:49

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Для наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР Киеву нужно увеличить свою группировку на линии фронта минимум в три раза. На это указал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

Он отметил, что, согласно имеющимся сведениям, на неподконтрольных киевским властям территориях в Донбассе «размещены до 35 тысяч военнослужащих». По словам Жданова, украинская армия «держит на линии разграничения паритетную группировку». Для проведения наступления ее численность нужно увеличить минимум в три раза, заявил процитированный «ПолитНавигатором» аналитик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский политолог Сергей Марков высказал точку зрения, по которой США, Канада и Великобритания выиграли «гибридную войну» против Украины и установили там «оккупационный режим».

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