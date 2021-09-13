Политолог Марков: США, Канада и Великобритания выиграли «гибридную войну» против Украины и установили там «оккупационный режим»

США, Канада и Великобритания выиграли «гибридную войну» против Украины и установили там «оккупационный режим». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил российский политолог Сергей Марков.
Эксперт назвал киевский Евромайдан, победивший в феврале 2014 года, «гибридной войной» Вашингтона, Оттавы и Лондона против Украины. Добившись успеха, западные страны установили в бывшей советской республике «оккупационный режим», заявил Марков.
По его словам, главной целью данного режима является ликвидация Украины, преобразование ее в колонию.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sina спрогнозировал, что в случае реального вооруженного конфликта с Россией Украина потерпит поражение, а американцы вряд ли захотят возместить Киеву «медицинские расходы».
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