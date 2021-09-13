Sina: в случае реальной войны с Россией Украина потерпит поражение, а США вряд ли захотят возместить Киеву «медицинские расходы»

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13 сентября 2021, 13:07 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае реальной войны с Россией Украина потерпит поражение, а Соединенные Штаты вряд ли захотят возместить Киеву «медицинские расходы». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sina прокомментировал ответ официального представителя Кремля Дмитрия Пескова на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Москвой.

Зеленский, выступая на форуме YES Brainstorming, указал на возможность полномасштабного вооруженного конфликта с РФ. «Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — сказал Песков, реагируя на слова главы соседнего государства.

Sina пишет, что «ответ России интригует». «Очевидно, Москва раскусила уловку Киева, который провоцирует обострение отношений между двух стран», — отметил сайт.

При этом в пересказанной «ПолитРоссией» публикации ресурса прогнозируется, что в случае реальной войны с РФ Украина потерпит поражение, а США вряд ли захотят возместить Киеву «медицинские расходы».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший комбриг непризнанной ДНР Александр Ходаковский констатировал, что ополченцы упустили шанс взять Мариуполь после победы над украинской армией под Иловайском в 2014 году.

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