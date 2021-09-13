Ополченцы упустили шанс взять Мариуполь после поражения Вооруженных сил Украины под Иловайском в 2014 году. На это указал Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».
По словам Ходаковского, подразделения самопровозглашенной республики после нанесения противнику поражения в боях в районе Иловайска «находились фактически на окраине Мариуполя». У ополчения имелась возможность зайти в город и взять его под свой контроль.
«Но этот момент, к сожалению, по тем или иным причинам был упущен», — констатировал экс-комбриг.
Как сообщалось ранее в понедельник, политолог Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский и секретарь ее Совнацбеза Алексей Данилов сделают все, чтобы выполнить «приказ» Запада о войне с Россией.
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