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Экс-комбриг ДНР Ходаковский: ополченцы упустили шанс взять Мариуполь после поражения ВСУ под Иловайском в 2014-м

, 11:12 Источник: «Украина.ру»

Экс-комбриг ДНР Ходаковский: ополченцы упустили шанс взять Мариуполь после поражения ВСУ под Иловайском в 2014-м
Ополченцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Ополченцы упустили шанс взять Мариуполь после поражения Вооруженных сил Украины под Иловайском в 2014 году. На это указал Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

По словам Ходаковского, подразделения самопровозглашенной республики после нанесения противнику поражения в боях в районе Иловайска «находились фактически на окраине Мариуполя». У ополчения имелась возможность зайти в город и взять его под свой контроль.

«Но этот момент, к сожалению, по тем или иным причинам был упущен», — констатировал экс-комбриг.

Как сообщалось ранее в понедельник, политолог Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский и секретарь ее Совнацбеза Алексей Данилов сделают все, чтобы выполнить «приказ» Запада о войне с Россией.

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