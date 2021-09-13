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13 сентября 2021, 10:14

Президент Украины Владимир Зеленский, Ovsyannikova Yulia / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь ее Совнацбеза Алексей Данилов сделают все, чтобы выполнить «приказ» Запада о войне бывшей советской республики с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт прокомментировал в своем Telegram-канале новость о том, что Данилов выступил за переход Украины на латиницу.

«Нет сомнения, что такой переход готовится. Им только нужно время», — отметил Марков.

Аналитик назвал секретаря Совнацбеза и главу государства Зеленского «представителями оккпуционной администрации». По словам Сергея Маркова, они сделают все, чтобы выполнить «приказ» Запада «по превращению Украины в антироссию и потом и приказ о войне антироссии с Россией».

Как сообщалось ранее в понедельник, Алексей Данилов заявил, что его страна защищает всю Европу от «нашествия» РФ.

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