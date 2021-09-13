Секретарь Совнацбеза Данилов: Украина защищает всю Европу от «нашествия» России

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13 сентября 2021, 09:38

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украина защищает всю Европу от «нашествия» России. С соответствующим утверждением в разговоре со СМИ выступил Алексей Данилов, занимающий должность секретаря украинского Совнацбеза.

«Задание РФ очень простое и понятное – развалить Украину и дальше двигаться на развал Европы», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» Данилов.

По словам чиновника, четырнадцать тысяч жертв военного конфликта в Донбассе «погибли за нашу независимость». Украина защищает всю Европу от «нашествия» России, полагает Алексей Данилов.

Он предрек, что российские силы «будут в европейских городах», если киевская сторона потерпит поражение.

Согласно официальной позиции украинских властей, на Москве лежит ответственность за развязывание вооруженного противостояния на территории Донбасса, начавшегося весной 2014 года. Руководство РФ подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Верховной Рады Олег Волошин предупредил, что из-за националистов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну».

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