Депутат Рады Волошин: из-за националистов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну»

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13 сентября 2021, 09:14

Участники акции на улицах Киева, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Из-за националистов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну». С соответствующим предупреждением в разговоре со СМИ выступил Олег Волошин, депутат Верховной Рады.

«В общество уже так глубоко вогнали вирус национализма и русофобии, что сейчас может найтись несколько сотен или десятков тысяч горячих голов, которые реально пойдут на штурм парламента, если не будет жесткой позиции со стороны Запада», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Волошин.

По словам депутата, из-за ультраправых Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну».

Ранее в понедельник сообщалось, что под Донецком военные непризнанной ДНР уничтожили противотанковой ракетой украинского морского пехотинца.

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