Депутат Рады Волошин: из-за националистов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну»
13 сентября 2021, 09:14
Из-за националистов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну». С соответствующим предупреждением в разговоре со СМИ выступил Олег Волошин, депутат Верховной Рады.
«В общество уже так глубоко вогнали вирус национализма и русофобии, что сейчас может найтись несколько сотен или десятков тысяч горячих голов, которые реально пойдут на штурм парламента, если не будет жесткой позиции со стороны Запада», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Волошин.
По словам депутата, из-за ультраправых Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну».
Ранее в понедельник сообщалось, что под Донецком военные непризнанной ДНР уничтожили противотанковой ракетой украинского морского пехотинца.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.