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13 сентября 2021, 08:19

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Под Донецком военные самопровозглашенной ДНР уничтожили противотанковой ракетой украинского морского пехотинца. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «Русская весна» пишет, что недалеко от Донецка противотанковая управляемая ракета поразила автомобиль, в котором находился матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины. Военный погиб.

Тот же самый сайт проинформировал, что возле хутора Причепиловка, расположенного в Луганской области, смертельное ранение в ходе минометного удара получил старший сержант, служивший в 57-й бригаде ВСУ.

Ранее сообщалось, что журналист Андрей Руденко высказал точку зрения, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский «ведет геноцид по отношению к населению Донбасса».

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