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12 сентября 2021, 14:15

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский «ведет геноцид по отношению к населению Донбасса». Соответствующую точку зрения озвучил военный корреспондент Андрей Руденко.

Некоторое время назад на нефтебазе в Кировском районе Донецка произошел пожар, к которому привела атака беспилотника Вооруженных сил Украины.

Побывавший на месте инцидента Руденко отметил, что рядом с нефтебазой расположены жилые дома. Их бы «просто посносило»» в случае взрыва цистерн, спрогнозировал процитированный «Новороссией» журналист.

Он сделал вывод, что Владимир Зеленский «ведет геноцид по отношению к населению Донбасса».

Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко высказал прогноз, согласно которому Украина рано или поздно спровоцирует тотальную оборонительную войну с Россией на всей своей территории.

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