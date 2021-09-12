Политолог Ищенко: рано или поздно Украина спровоцирует тотальную оборонительную войну с Россией на всей своей территории

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12 сентября 2021, 13:04 Источник: «Украина.ру»

Украинские танки, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина рано или поздно спровоцирует тотальную оборонительную войну с Российской Федерацией на всей своей территории. Соответствующий прогноз озвучил политолог Ростислав Ищенко.

Некоторое время назад Верховная Рада одобрила постановление по поводу «эскалации российско-украинского вооруженного конфликта». Как пишет портал «Украина.ру», впервые в официальном киевском документе было использовано определение о «вооруженном конфликте», а не об «агрессии» Москвы. Также в соседней стране приняли закон, который позволяет в случае эскалации в Донбассе призвать резервистов без объявления мобилизации в течение суток.

Шаги властей Украины подтверждают, что она намерена вести тотальную оборонительную войну с РФ на всей своей территории, отметил Ростислав Ищенко. По его словам, рано или поздно Киев данное противостояние спровоцирует.

Как сообщалось ранее сегодня, журналист из Донбасса Геннадий Дубовой предрек, что реализация украинским руководством минских договоренностей приведет к «неизбежному развалу» бывшей советской республики.

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