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12 сентября 2021, 11:24 Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Реализация официальным Киевом минских договоренностей приведет к «неизбежному развалу» Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Геннадий Дубовой, военный корреспондент из Донбасса.

По словам Дубового, в случае принятия киевскими властями минских соглашений, которые подразумевают наделение особым статусом территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, запустится «цепная реакция, необратимый процесс автономизации других регионов Украины». Журналист предрек, что данный процесс в условиях социально-экономической и культурной ситуации, в которой оказалась бывшая советская республика, спровоцирует ее «неизбежный развал».

Ранее в воскресенье сообщалось, что секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов допустил возможность войны с Россией за Крым.

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