Секретарь Совнацбеза Украины Данилов допустил возможность войны с Россией за Крым

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12 сентября 2021, 07:36

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, допустил возможность войны с Российской Федерацией за Крым. С соответствующим заявлением представитель официального Киева выступил в разговоре с журналистами.

Данилов заверил, что армия Украины способна «очистить» неподконтрольную властям страны часть Донбасса и может «воевать на территории Крыма».

«Нужно понимать, что мы не можем для себя допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций, потому что у нас как раз есть понимание, где проходит эта граница. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» секретарь Совнацбеза.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что донецкий военкор Геннадий Дубовой высказал точку зрения, согласно которой разгром украинской армии силами непризнанных ДНР и ЛНР стал бы разгромом Североатлантического альянса.

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