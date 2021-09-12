Секретарь Совнацбеза Украины Данилов допустил возможность войны с Россией за Крым

Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, допустил возможность войны с Российской Федерацией за Крым. С соответствующим заявлением представитель официального Киева выступил в разговоре с журналистами.
Данилов заверил, что армия Украины способна «очистить» неподконтрольную властям страны часть Донбасса и может «воевать на территории Крыма».
«Нужно понимать, что мы не можем для себя допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций, потому что у нас как раз есть понимание, где проходит эта граница. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» секретарь Совнацбеза.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что донецкий военкор Геннадий Дубовой высказал точку зрения, согласно которой разгром украинской армии силами непризнанных ДНР и ЛНР стал бы разгромом Североатлантического альянса.
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