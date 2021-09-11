Донецкий военкор Дубовой: разгром армии Украины силами ДНР и ЛНР стал бы разгромом НАТО

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11 сентября 2021, 16:32 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Разгром Вооруженных сил Украины подразделениями самопровозглашенных ДНР и ЛНР стал бы разгромом Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения озвучил донецкий военный корреспондент Геннадий Дубовой.

Как отметил журналист, «никаких интенсивных боевых действий в Донбассе в обозримом будущем не будет», поскольку Киев понимает, что в случае наступательной операции его ждет поражение.

ВСУ являются «филиалом», «выносной структурой» НАТО, поэтому их разгром стал бы разгромом западного блока, добавил Дубовой.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков призвал «разрушить» украинское государство.

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