Экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков призвал «разрушить» украинское государство
11 сентября 2021, 15:27
Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков призвал «разрушить» украинское государство. С соответствующим заявлением политический деятель выступил некоторое время назад в телевизионном эфире.
«Украину отремонтировать невозможно. Это конструкция, которая не поддается ремонту. Ее необходимо просто разрушить как анти-Россию, как субъектность, которая угрожает России», — отметил Марков.
Экс-депутат добавил, что Украина должна стать или частью РФ, или превратиться в новое, дружественное ей образование.
Ранее сегодня сообщалось, что вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой спрогнозировал прекращение существования украинского государства в случае новой эскалации Киевом военного конфликта в Донбассе.
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