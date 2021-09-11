Экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков призвал «разрушить» украинское государство

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11 сентября 2021, 15:27

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков призвал «разрушить» украинское государство. С соответствующим заявлением политический деятель выступил некоторое время назад в телевизионном эфире.

«Украину отремонтировать невозможно. Это конструкция, которая не поддается ремонту. Ее необходимо просто разрушить как анти-Россию, как субъектность, которая угрожает России», — отметил Марков.

Экс-депутат добавил, что Украина должна стать или частью РФ, или превратиться в новое, дружественное ей образование.

Ранее сегодня сообщалось, что вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой спрогнозировал прекращение существования украинского государства в случае новой эскалации Киевом военного конфликта в Донбассе.

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