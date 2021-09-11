Петр Толстой предрек прекращение существования украинского государства в случае новой эскалации Киевом конфликта в Донбассе
11 сентября 2021, 14:47
Вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой спрогнозировал прекращение существования украинского государства в случае новой эскалации Киевом военного конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление Толстой сделал некоторое время назад в телеэфире.
«Любая попытка снова начать убийство детей и женщин в Донбассе закончится для Киева окончательной утратой суверенитета. Никакой Украины по итогу очередной эскалации конфликта попросту не будет», — отметил заместитель председателя Госдумы на одной из программ Первого канала.
Ранее в субботу сообщалось, что киевский политолог Игорь Лосев озвучил мнение, согласно которому его страна дала бы более мощный отпор России в случае получения хотя бы десятой доли американской военной помощи Афганистану.
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