Петр Толстой предрек прекращение существования украинского государства в случае новой эскалации Киевом конфликта в Донбассе

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11 сентября 2021, 14:47

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой, State Duma of Russian Federation / globallookpress.com

Вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой спрогнозировал прекращение существования украинского государства в случае новой эскалации Киевом военного конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление Толстой сделал некоторое время назад в телеэфире.

«Любая попытка снова начать убийство детей и женщин в Донбассе закончится для Киева окончательной утратой суверенитета. Никакой Украины по итогу очередной эскалации конфликта попросту не будет», — отметил заместитель председателя Госдумы на одной из программ Первого канала.

Ранее в субботу сообщалось, что киевский политолог Игорь Лосев озвучил мнение, согласно которому его страна дала бы более мощный отпор России в случае получения хотя бы десятой доли американской военной помощи Афганистану.

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