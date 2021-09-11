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Политолог Лосев: Украина дала бы более мощный отпор России в случае получения хотя бы десятой доли военной помощи США Афганистану

, 14:12

Политолог Лосев: Украина дала бы более мощный отпор России в случае получения хотя бы десятой доли военной помощи США Афганистану
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина дала бы более мощный отпор Российской Федерации в случае получения хотя бы десятой доли военной помощи Соединенных Штатов Афганистану. Соответствующую точку зрения высказал киевский политолог Игорь Лосев.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», эксперт поразился количеству техники, которую оставили американцы в Афганистане после ухода из страны. Среди данного вооружения десятки боевых вертолетов, артиллерия, танки.

Отдельно Лосев отметил, что армия США бросила около полутора сотен комплексов Javelin,«которые Украине давали с большими оговорками, ограничениями и пропагандистской помпой».

В случае получения хотя бы десятой доли военной помощи, предоставленной Афганистану, Киев дал бы более эффективный отпор «агрессору», полагает аналитик.

«Страной-агрессором» на Украине на официальном уровне называют Россию. Киевские власти обвиняют Москву в развязывании конфликта на территории Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный публицист Сергей Мардан призвал ударить ракетами «Калибр» по базе украинской разведки в ответ на взрыв участка газопровода в Крыму.

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