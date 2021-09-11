Российский публицист Мардан призвал ударить «Калибрами» по базе разведки Украины в ответ на взрыв участка газопровода в Крыму

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11 сентября 2021, 11:31

Запуск крылатой ракеты «Калибр», facebook.com/mod.mil.rus/ / globallookpress.com

Российской Федерации в ответ на взрыв участка газопровода в Крыму следует ударить крылатыми ракетами «Калибр» по базе украинской разведки. Соответствующий призыв озвучил отечественный публицист Сергей Мардан.

В августе в районе крымского села Перевальное произошел подрыв участка газопровода. Согласно данным ФСБ, инцидент стал результатом действий территориального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне.

Сергей Мардан отметил в эфире Первого канала, что соседняя страна ведет против РФ диверсионную войну. Москва должна в ответ атаковать «Калибрами» базу украинской разведки, заявил публицист.

Как сообщалось ранее в субботу, американский портал 19FortyFive написал, что присоединение Киева к НАТО существенно повысило бы для Запада риск военного конфликта с Россией.

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