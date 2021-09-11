Сайт 19FortyFive: вступление Украины в НАТО существенно повысило бы для Запада риск войны с ядерной державой Россией

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11 сентября 2021, 11:01 Источник: «ПолитРоссия»

Российские ракетные комплексы, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Вступление Украины в Североатлантический альянс существенно повысило бы для Запада риск военного конфликта с ядерной державой Россией. На это указывается в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Портал 19FortyFive пишет, что время для присоединения Киева к НАТО, скорее всего, «никогда не наступит». Причина этого заключается в том, что предоставление членства Украине существенно повысило бы для западных государств риск войны с РФ, отмечает сайт.

«Маловероятно, что Украина (или, например, Грузия) вдруг станут настолько важными для Запада, чтобы идти на риск войны со страной, обладающей ядерным оружием», — указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации 19FortyFive.

Как сообщалось ранее сегодня, военный аналитик Игорь Коротченко высказал прогноз, согласно которому «Россия будет вынуждена вмешаться и остановить Украину», если киевские силы начнут полномасштабное наступление в Донбассе.

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