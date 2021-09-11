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Аналитик Коротченко: в случае полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе «Россия будет вынуждена вмешаться и остановить Украину»

, 09:45 Источник: «Народные Новости»

Аналитик Коротченко: в случае полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе «Россия будет вынуждена вмешаться и остановить Украину»
Украинские танки, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

«Россия будет вынуждена вмешаться и остановить Украину», если киевские подразделения начнут полномасштабное наступление на территории Донбасса. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Коротченко, отечественный военный аналитик.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, секретарь Совнацбеза соседней страны Алексей Данилов сделал заявление, согласно которому Вооруженные силы Украины могут взять Донецк и Луганск, если получат приказ верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Игорь Коротченко назвал слова Данилова «блефом». Эксперт полагает, что власти в Киеве «осознают реальность» и не решатся на возврат территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР силой.

В случае полномасштабного наступления ВСУ «Россия будет вынуждена вмешаться и остановить Украину», чтобы защитить проживающих в Донбассе сограждан, предрек Коротченко.

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